Funcionário de associação desvia 49 mil euros destinados a funerais

O Ministério Público acusa um funcionário de um associação de socorros mútuos de ter desviado perto de 50 mil euros destinados à realização de funerais dos sócios da instituição, no Porto. Responde agora pelo crime de abuso de confiança qualificado.Segundo divulgou esta sexta-feira a Procuradoria-Geral Distrital, tudo aconteceu durante os anos de 2014 e 2015. O arguido era o chefe de secção funerária da associação mutualista, que tem estatuto de Instituição Particular de Solidariedade Social.O homem tinha por funções, além do mais, realizar o funeral de associados, pagando-os com os valores de subsídios a que tivessem direito "no âmbito da referida associação e de outras", realça o Ministério Público (MP). Passavam pelo arguido a gestão e o processamento dos valores, assim como os próprios pagamentos às respetivas funerárias.Aproveitando esse à-vontade, foi desviando valores ao longo dos dois anos, atingindo, segundo se apurou, um total de 48 760 euros, que foi depositando em contas por si tituladas e que acabou por gastar sempre "em benefício próprio".O MP pede que o funcionário seja condenado a pagar esse montante ao Estado, por corresponder à vantagem que obteve da atividade criminosa que desenvolveu. Foi acusado no passado dia 24 de setembro de abuso de confiança qualificado, que se encontra na secção do crime económico-financeiro do Departamento de Investigação e Ação Penal do Porto.