Funcionário de carrinhos de choque oferece viagens grátis para apalpar menores

Funcionário numa pista de carrinhos de choque, montada no recinto das festas religiosas de Nossa Senhora do Carmo, na Gafanha do Carmo, em Ílhavo, Maciel Fernandes, de 27 anos, aproveitava-se dessas funções para aliciar menores, oferecendo-lhes fichas grátis em troca de contactos sexuais.Na noite de 6 de junho de 2016 atacou três meninas - uma de 11 anos e duas de 13 -, com esse método. O predador foi agora condenado no Tribunal de Aveiro ... < br />