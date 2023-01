Auxiliar geral de uma casa de acolhimento de menores, no Porto, o homem, de 54 anos, aproveitou-se das suas funções para atacar sexualmente as utentes institucionalizadas. Abusou de duas menores, pelo menos, desde 2021. Dava-lhes palmadas no rabo, agarrava-as, encostava o seu corpo ao delas e acariciava-as - deslizando as suas mãos pelas coxas, seios e virilhas das vítimas.









