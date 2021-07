Um homem de 56 anos morreu na madrugada deste sábado esmagado por duas carruagens, na estação ferroviária de Darque, em Viana do Castelo.



O funcionário, com mais de 20 anos de experiência, estaria a realizar trabalhos de manutenção na linha quando ocorreu o incidente.





O alerta foi dado às 03h35 e para o local foram chamados os Bombeiros Sapadores de Viana do Castelo e o INEM.O óbito foi declarado no local e o corpo do homem foi transportado para o Instituto de Medicina Legal de Viana do Castelo.