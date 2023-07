Vai aguardar julgamento em liberdade o funcionário de uma escola de Mirandela, de 54 anos, suspeito de importunar e abusar sexualmente de nove crianças, com idades entre os 13 e os 17 anos, alunas da instituição.





O suspeito foi esta quarta-feira ouvido no Tribunal de Mirandela e um juiz atribuiu-lhe a medida de coação de termo de identidade e residência, com apresentações periódicas no posto policial da sua zona.sabe que o homem está proibido de ir à escola, tendo ficado suspenso de todas as funções. Não pode contactar com as vítimas.