Nove utentes de um lar de terceira idade em Vila Nova de Poiares foram agredidos com fraldas e à palmada “com frequência diária” por um funcionário, de 43 anos, que agora vai ser julgado no Tribunal de Coimbra. O arguido, que foi afastado da instituição, é acusado de nove crimes de maus-tratos.









Os utentes agredidos encontravam-se dependentes dos cuidados dos funcionários da instituição (Irmandade de Nossa Senhora das Necessidades). Além da idade avançada, tendo a mais velha 99 anos, todos sofriam de doenças incapacitantes.

Os factos datam de 2022. As vítimas eram maltratadas, segundo a acusação, sempre que o então funcionário estava de serviço. O despacho descreve situações em que eram agredidos com fraldas e palmadas na cara. Há também casos em que o arguido é acusado de lhes desferir socos e tentar atirar toalhas molhadas. Uma das vítimas foi empurrada para o chão e outra agredida com uma sapatilha.





O despacho refere ainda que sempre que os utentes estavam a dormir, o homem colocava-lhes os dedos no nariz, para os obrigar a acordar. Enquanto tratava da higiene, é acusado de os manietar com força excessiva, virando-os de forma brusca, sem dar atenção à sua situação débil. Em relação aos que tinham necessidade de ser alimentados através de seringa, o arguido é acusado de esvaziar de uma só vez o conteúdo, sem esperar que engolissem, provocando em alguns casos engasgamento.