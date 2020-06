Funcionário de posto de combustível agredido por repreender fumadores

Um funcionário de um posto de combustível em Santarém foi agredido, na terça-feira, após repreender dois clientes que estavam a fumar enquanto abasteciam uma viatura.A vítima, com 60 anos, abordou-os dizendo que não podiam fumar ali, e, após uma troca de palavras, um dos homens acabou por atirar o cigarro para o chão na zona das mangueiras de combustível. O trabalhador disse que se não apanhasse o cigarro e o colocasse no lixo, não os iria atender.Foi empurrado e bateu com a cabeça na porta da cabine. Recebeu tratamento no Hospital de Santarém. A PSP investiga a agressão.