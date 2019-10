Funcionário do Aeroporto de Lisboa fica com 40 mil euros em cocaína

A PSP deteve um funcionário do Aeroporto de Lisboa, de 58 anos, que ficou com um pacote de cocaína - avaliada em 40 mil euros - que caiu de uma mala, no terminal de bagagens, foi este sábado anunciado.De acordo com a Polícia, o homem guardou a droga no seu cacifo. Tudo terá acontecido no sábado passado e a detenção, pelo crime de tráfico de droga, foi na quarta-feira, após ter chegado uma denúncia à PSP.O homem operava "uma das máquinas de codificação" quando ficou com um saco que "continha simulado um pacote transparente" com 1275 doses de cocaína, em elevado grau de pureza. Foi presente a tribunal e libertado.