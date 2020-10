Funcionário do Fundo de Contragarantia Mútuo acusado de se apoderar de 8.500 euros

Um funcionário da sociedade gestora do Fundo de Contragarantia Mútuo apoderou-se de mais de 8.500 euros devidos a diversos mutuários, concluiu o Ministério Público (MP) do Porto, que acusa o homem da prática do crime de furto qualificado.

De acordo com uma síntese da acusação, divulgada pela Procuradoria regional do Porto e hoje consultada pela agência Lusa, o arguido substituiu o número internacional da conta (IBAN, na sigla em inglês) à qual os pagamentos eram destinados pelo de uma conta por si titulada, "assim se tendo apropriado de 8.590 euros".

O funcionário a quem é atribuído o furto qualificado tinha como função o tratamento de ficheiros de pagamentos a efetuar a mutualistas, inserindo-os numa plataforma de 'homebanking' para posterior pagamento.

Ainda de acordo com o processo, o dinheiro foi desviado entre novembro de 2017 e janeiro de 2018.

"Sem prejuízo do pedido de indemnização que a sociedade ofendida venha a deduzir", o MP revela ter pedido que o arguido pague ao Estado o valor apropriado "por se tratar de vantagem de atividade criminosa".

O Fundo de Contragarantia Mútuo faz parte do Sistema Português de Garantia Mútua, cabendo-lhe assegurar a solvabilidade e grande parte da liquidez do mesmo.