Um funcionário da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna (MAI) foi diagnosticado com Covid-19, confirmou esta sexta-feira aofonte oficial.O MAI diz ainda que, após consultar as autoridades de saúde, "foram seguidas as recomendações feitas e testadas todas as pessoas que estiveram em contacto com o funcionário em causa".Todos com "resultado negativo", referiu a mesma fonte, assegurando as medidas de segurança nas instalações.