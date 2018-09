Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Funcionário do Santa Maria em fuga louca sem carta e com álcool

Homem de 33 anos quase atropelou dois peões e acabou por colidir contra carros.

Por Sérgio A. Vitorino | 08:41

Um homem de 33 anos, funcionário do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, protagonizou na madrugada desta quinta-feira uma fuga louca à PSP, entre Odivelas e Camarate. Durante cerca de 20 minutos tentou abalroar viaturas da polícia, quase atropelou dois peões e acabou por sofrer um despiste contra dois carros estacionados. Tentou fugir porque guiava com 1,49 g/l de álcool, não tem carta de condução e usava o carro de um colega sem este autorizar.



Segundo apurou o CM junto de fonte policial, o homem não respeitou uma normal ordem de paragem numa operação Stop, pelas 03h50. Fugiu a alta velocidade para a Calçada de Carriche, onde no cruzamento com a Alameda das Linhas de Torres atravessou todos os semáforos vermelhos e quase abalroou um carro patrulha. Um pouco mais à frente, na Azinhaga da Cidade, quase atropelou uma mulher que atravessava a estrada numa passadeira.



Conduziu depois em contramão e na rua Dr. Manuel Rodrigues Junior, na Charneca do Lumiar, um peão teve mesmo de fugir para não ser atropelado. Já em Camarate, acabou por perder o controlo do carro, um Citroën C2, e foi contra um Mercedes e um Land Rover que estavam estacionados.



Os agentes da PSP detiveram-no de imediato. O homem explicou então que não tinha carta e esteve a beber numa festa. E que o carro que conduzia pertence a um colega, vigilante, que lho havia entregue apenas para levar à oficina de familiares. Presente ao tribunal de Loures, o homem ficou em liberdade.