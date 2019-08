Funcionário dos Serviços de Águas e Resíduos de Loures detido pela PJ

Um funcionário dos Serviços Intermunicipalizados de Águas e Resíduos de Loures e Odivelas - SIMAR foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) por suspeita de peculato, falsificação de documentos e falsidade informática, foi hoje anunciado.Em comunicado, a PJ informou que o funcionário em causa, assistente técnico no Departamento Comercial dos SIMAR, se terá apropriado indevidamente de pelo menos 30 mil euros."Para o efeito, eram emitidas notas de crédito, referentes a valores que eram devidos pelos SIMAR a clientes seus, mas que ainda se encontravam por liquidar, retirando-se da tesouraria dos serviços as correspondentes quantias em dinheiro, não as entregando aos respetivos clientes e apropriando-se destes valores", explica a PJ.A operação que resultou na detenção deste funcionário foi desencadeada pela Unidade Nacional de Combate à Corrupção na passada quarta-feira.O detido foi presente às autoridades judiciária competentes e, como medida de coação, foi-lhe imposta a suspensão de funções e a proibição de contactos e de acesso a determinados locais."A investigação prossegue no sentido de determinar, em concreto, todas as condutas criminosas e o seu alcance, bem como apurar o prejuízo causado à instituição em causa", acrescenta a PJ.