Funcionário em silêncio após ameaças de morte de madeireiro que matou por 80 euros

O madeireiro estava acompanhado por um funcionárioEste homem chegou a ser constituído arguido, mas não foi recolhida prova de que tenha participado nos crimes, sendo o processo arquivado. A investigação demonstrou que o homem tinha medo do madeireiro, que chegou a ameaçá-lo de morte se não mantivesse o silêncio. À data dos factos, o arguido tinha, segundo o despacho, grande ascendente sobre este homem, não só por ser seu patrão mas também por ser considerado pessoa violenta.O madeireiro era um dos suspeitos da Polícia Judiciária (PJ) do Centro desde o início da investigação, mas só em dezembro do ano passado, três anos e nove meses após o crime, os inspetores conseguiram reunir provas para avançar com a detenção.