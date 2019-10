Funcionário ferido em incêndio numa churrasqueira em Gaia

Um funcionário, com cerca de 30 anos, ficou ferido na sequência de um incêndio numa churrasqueira onde trabalhava na Estrada Nacional em Grijó, Vila Nova de Gaia.Segundo o que oconseguiu apurar, o alerta foi dado às 09h50.As chamas tiveram origem na conduta do exaustor, com o sistema a entrar em combustão. Há relatos de fumo intenso no exterior do estabelecimento.Os Bombeiros estiveram no local. A vítima foi assistida no local e acabou transportada para o hospital de Vila Nova de Gaia por inalação de fumo.