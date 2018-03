Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Funcionário furta 800 euros no aeroporto de Lisboa

Vítima esqueceu-se da mala no WC.

Por Sérgio A. Vitorino | 06:00

Um homem, de 45 anos, funcionário do aeroporto de Lisboa, foi detido pela PSP após ter furtado 800 euros a uma passageira.



O crime ocorreu na quinta-feira. A vítima, de nacionalidade guineense, contou que se tinha esquecido da mala de mão no WC da zona de embarque.



Os agentes acabaram por conseguir identificar o ladrão e recuperaram o dinheiro, no interior do carro do suspeito. Está em liberdade.