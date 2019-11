Funcionário furta portátil no aeroporto de Lisboa

Um operador de bagagem do aeroporto de Lisboa não resitiu à tentação e levou para casa um computador portátil avaliado em 1600 euros que o dono deixou esquecido junto ao tapete 5 de recolha de malas.O homem, de 21 anos, foi identificado pela PSP e constituído arguido. Este ano, a Polícia já deteve um funcionário do aeroporto e identificou outros 17. Ficaram todos sem o cartão de acesso ao aeroporto.O dono do portátil, quando deu pela falta do aparelho, foi à PSP, que chegou ao suspeito (sem antecedentes) através da localização ativa. O portátil estava em casa deste e foi recuperado.