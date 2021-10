Um funcionário da Autoridade Tributária, de 61 anos, que está a ser julgado por ter acedido aos dados fiscais de um homem para os transmitir à ex-companheira, disse esta segunda-feira no Tribunal de Coimbra que "aquilo" a que se referiam nas escutas telefónicas era um vibrador, que a amiga lhe tinha pedido para comprar.Para o Ministério Público, "aquilo" era o documento com a informação sigilosa do contribuinte.Ao ser confrontado com a transcrição da escuta, o arguido negou.