Funcionário público detido em Setúbal por pornografia infantil

Um homem de 55 anos, funcionário administrativo da ERC (Entidade Reguladora para a Comunicação Social), foi detido pela PJ de Setúbal por pornografia de menores agravada.O homem, casado, foi esta quarta-feira libertado pelo tribunal com apresentações semanais à polícia e proibição de utilização da internet. Em casa, tinha um computador portátil e outros suportes informáticos com "inúmeros ficheiros, imagens e vídeos relativos a pornografia infantil", afirma a PJ em comunicado.Segundo apurou o, o homem foi denunciado por uma organização que vigia pedófilos e o alerta chegou a Portugal através da Interpol. É suspeito de guardar e partilhar na internet as imagens pedófilas. Não há, para já, indícios de que produzisse essas fotos e vídeos.