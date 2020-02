Funcionários assaltados à saída do Casino da Póvoa de Varzim

Dois encapuzados armados tentaram assaltar, na madrugada de quinta-feira, três funcionários do Casino da Póvoa de Varzim. As vítimas, com idades entre os 22 e os 51 anos, conseguiram resistir aos ladrões que fugiram do local. Um dos empregados foi hospitalizado. A PJ investiga.As duas mulheres e o homem tinham acabado de sair do trabalho quando foram abordados pelos dois assaltantes, pelas 04h00. O objetivo passaria por roubar os pertences das vítimas. Quando foram abordados, os funcionários reagiram e desarmaram um dos ladrões.As mulheres não sofreram ferimentos. Já o homem teve de receber tratamento hospitalar. A arma foi entregue à PSP, mas o caso passou para a PJ.