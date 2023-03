Dezasseis funcionários da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) estão a ser julgados por crimes de peculato, pelo desvio de malas com bebidas e tabaco, e ainda objetos dos ‘Perdidos e Achados’ do Aeroporto de Lisboa. O processo tem mais sete arguidos, acusados de recetação.





A PSP desmantelou o grupo em julho de 2020. Na sessão de ontem, no Campus de Justiça, depôs Miquelina da Graça, diretora da AT na altura dos factos em investigação (abril de 2018 a junho de 2020). A responsável, que disse ter “deixado o lugar na altura das detenções, a bem da sanidade mental”, admitiu que ao assumir o cargo no aeroporto, em 2010, “já se ouvia uns ‘zunzuns’ do desvio de bens dos armazéns da Alfândega”. “Os casos que detetei na minha vigência, foram afastados de funções na Alfândega”, afirmou a responsável.