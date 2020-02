Funcionários da Câmara de Cantanhede gozavam férias sem terem direito

Quatro funcionários da Câmara de Cantanhede foram esta sexta-feira condenados pelo Tribunal de Coimbra em penas de multa entre os 1200 e os dois mil euros por registarem presenças no sistema biométrico de assiduidade quando estavam ausentes.



Os factos ocorreram em julho e agosto de 2018. Ficou provado que os arguidos - duas mulheres e dois homens - estavam a gozar férias sem terem direito e com a conivência do coordenador foram feitos registos, fazendo crer que estiveram a trabalhar. Beneficiaram, no entanto, de atenuação especial, por terem confessado.

