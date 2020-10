Dois funcionários de apoio a uma prova de surf que decorreu no sábado à tarde, na praia de Ribeira d’Ilhas, na Ericeira, em Mafra, foram resgatados pela Polícia Marítima após a moto de água em que seguiam ter ido parar a uma praia deserta, sem acesso por terra.





O alerta foi dado pelos dois homens, com a resposta a chegar dos agentes da Estação Salva-Vidas da Ericeira. O resgate ocorreu entre as praias de Ribeira d’Ilhas e do Matadouro. Os funcionários do evento de surf encontravam-se bem e foram transportados em segurança, tendo a moto de água sido rebocada.