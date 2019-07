Funcionários de loja atacados à facada por homem apanhado a roubar no Porto

Três funcionários de um estabelecimento comercial, na rua Dr. Ricardo Jorge, no Porto, ficaram feridos ao serem agredidos, na tarde desta sexta-feira, por um homem apanhado a furtar.



Segundo a PSP, ao ser surpreendido, o suspeito agrediu duas das vítimas com uma faca. O terceiro funcionário foi agredido com murros. Os três sofreram ferimentos ligeiros.





O alerta foi dado às 18h52.O individuo pôs-se depois em fuga. A PSP foi chamada ao local e tomou conta da ocorrência.