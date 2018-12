Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Funcionários furtam malas do Schalke 04 no aeroporto do Porto

Empregados da Portway apanhados com camisolas dos alemães e do FC Porto.

Por Patrícia Lima Leitão | 08:55

Três funcionários de uma empresa que opera no Aeroporto do Porto são suspeitos de terem furtado bagagens dos jogadores do Schalke 04 já do interior do porão do avião que os levou de regresso à Alemanha, na sexta-feira, após a derrota (3-1) com o FC Porto.



A GNR recuperou três camisolas dos dragões - oferecidas na troca entre atletas no final daquele jogo de Champions -, duas dos alemães e ainda ouro.



Fonte oficial da GNR confirmou que em causa estão empregados da Portway, firma de ‘handling’ - serviços de apoio a aeronaves e passageiros. Há outras queixas de furtos que estão a ser investigadas pela GNR.



"A empresa tem colaborado connosco desde o início. Estamos a falar de funcionários que subtraem objetos para seu benefício próprio", referiu a fonte.



Após as denúncias, os militares deram início a uma investigação que culminou no cumprimento de 16 mandados de buscas, dos quais oito em residências, nos concelhos da Maia, Porto, Paredes e Vila Nova de Gaia.



Os restantes foram realizados nos cacifos dos suspeitos, com idades entre os 30 e os 40 anos. Ficaram sujeitos a termo de identidade e residência.