Funcionários judiciais de Braga fazem "funeral" à Justiça

13:15

Os funcionários judiciais da Comarca de Braga encenaram esta quarta-feira o "funeral" da Justiça, com um velório e um cortejo fúnebre na praça fronteira ao Tribunal Judicial daquela cidade.



Manuel Sousa, coordenador regional do Porto do Sindicato dos Funcionários Judiciais, explicou à Lusa que se trata de "um grito de alerta" para o estado da Justiça em Portugal.



"A Justiça está quase morta, moribunda, e por este caminho o funeral não tarda", referiu.



Os manifestantes depositaram um caixão à porta do Tribunal Judicial de Braga e alguns ajoelharam, para, simbolicamente, "rezar pela alma da defunta".



Seguiu-se um "cortejo fúnebre" pela praça fronteira ao tribunal.



A iniciativa partiu dos funcionários judiciais do Tribunal de Braga e insere-se no âmbito das greves que aqueles profissionais têm vindo a promover, por causa de matérias relacionadas com estatuto profissional, tabela remuneratória, ingresso na carreira, promoções e regime de aposentação.



Estes trabalhadores exigem também a recomposição das carreiras com a contagem dos nove anos, quatro meses e dois dias de tempo de serviço congelada por imposições orçamentais.



Hoje, cerca de 300 funcionários judiciais da Comarca de Braga concentraram-se frente ao "tribunal sede", numa manifestação que, além do caixão, contou ainda com bombos, gaitas e música de intervenção.



Os manifestantes envergavam t-shirts pretas, com a frase "Justiça para quem nela trabalha".



"É uma greve que nos sai dos bolsos, mas não nos resta outra alternativa", disse ainda Manuel Sousa.



Adiantou que está marcada para quinta-feira uma reunião no Ministério da Justiça, para discutir com a tutela alguns dos pontos reivindicados pelos funcionários judiciais.



"Veremos o que têm para nos dizer", rematou Manuel Sousa.