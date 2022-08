Funcionários judiciais e oficiais de justiça anunciam greve para 1 e 2 de setembro

Os sindicatos dos Funcionários Judiciais (SFJ) e dos Oficiais de Justiça (SOJ) anunciaram esta segunda-feira que apresentaram aviso prévio de greve para 01 e 02 de setembro a exigir do Governo "o cumprimento dos compromissos assumidos".

Em comunicado, "numa ação inédita no sindicalismo judiciário", os dois sindicatos referem que, "materializando a vontade dos trabalhadores e considerando a atual situação socioprofissional, nomeadamente a dramática falta de funcionários, o continuar do congelamento, injustificado, de promoções, e a reiterada atuação à margem da lei parte da DGAJ [Direção-Geral da Administração da Justiça], apresentaram aviso prévio de greve".

Esta irá vigorar entre as 00h00 e as 24h00 de 01 e 02 de setembro "para todos os funcionários judiciais e oficiais de justiça, com vista a exigir do Governo o cumprimento dos compromissos assumidos e as deliberações" do parlamento, entre os quais "o preenchimento integral dos lugares vagos", a "abertura de procedimento para acesso a todas as categorias cujos lugares se encontrem vagos: escrivão e técnico de justiça adjunto, escrivão de direito, técnico de justiça principal e secretário de justiça", como também a "inclusão no vencimento do suplemento de recuperação processual, com efeitos a 01 de janeiro de 2021, ou seja, o pagamento do valor mensal nas 14 prestações anuais".