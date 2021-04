Funcionários judiciais reunidos em plenário em frente ao Palácio da Justiça de Almada

Mais de meia centena de funcionários judiciais concentraram-se esta quinta-feira em frente ao Palácio da Justiça de Almada em plenário. Os oficiais de Justiça reclamam a entrada em vigor do novo estatuto do oficial de justiça e exigem ser incluídos no plano de vacinação contra a Covid-19.

Desde o início da semana que decorrem plenários em tribunais por todo o país. Esta quinta-feira, também os funcionários dos tribunais de Loures e Sintra estiveram reunidos. Juntos, os trabalhadores da justiça mostram ainda o descontentamento por apenas os juízes e procuradores estarem a ser incluídos no processo de vacinação contra a Covid-19. O Sindicato dos Funcionários Judiciais pede que todos os trabalhadores com contacto com o público sejam imunizados e a inclusão dos funcionários no Plano de Resiliência do Estado.

O SFJ exige ainda a integração do suplemento remuneratório no vencimento pelos 14 meses, uma promessa da Ministra da Justiça, em 2018.

Com o objetivo de valorizar a profissão, os funcionários judiciais vão parar uma hora por dia, todos os dias, entre as 10h e as 11h da manhã.

A paragem, esta quinta-feira, dos funcionários do Tribunal de Almada provocou o adiamento das diligências agendadas, com exceção para os trabalhos urgentes.

Ao que o CM apurou, há centenas de oficiais de justiça em Portugal que, devido aos salários que auferem, chegam a ter de dividir casa por não conseguirem fazer face às despesas. Os funcionários judiciais são figuras da Justiça necessárias à realização de todas as sessões e audiências nos tribunais para que a Justiça possa funcionar.

Esta sexta-feira, os plenários decorrem nos tribunais de Loures e Sintra.