Funcionários municipais de Vendas Novas recolhem granada por acidente ao transportar areia

Uma granada foi recolhida acidentalmente no Polígono de Tiro do Regimento de Artilharia n.º 5, em Vendas Novas, no distrito de Évora, por funcionários da câmara municipal e vai ser destruída, disse hoje esta quarta-feira da GNR.

A mesma fonte indicou que, na terça-feira, funcionários do município que efetuavam trabalhos no polígono recolheram e transportaram a granada (obus calibre 155mm), de forma acidental, juntamente com areia, para o estaleiro municipal.

Os trabalhadores chamaram a GNR quando se aperceberam da presença da granada na areia, disse a fonte da Guarda, adiantando que o engenho foi recolhido pela equipa EOD (Explosive Ordenance Disposal) do Destacamento de Intervenção da GNR de Évora, para ser destruído.