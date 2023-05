Dois antigos funcionários públicos, já reformados, estão a ser julgados no Tribunal de Leiria acusados de corrupção por, alegadamente, facilitarem a atribuição de pensões a troco de dinheiro.



A um dos arguidos, ex-funcionário da Segurança Social de Leiria, indiciado do crime de corrupção ativa, o Ministério Público (MP) pede que seja declarada perdida a favor do Estado uma verba de 655 069,43 euros, por se suspeitar ser proveniente da atividade criminosa.









