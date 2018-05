Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Funcionários tributários vendiam informação secreta

Onze arguidos julgados no Campus de Justiça, em Lisboa.

Por J.T. | 08:32

O núcleo central do esquema de corrupção era composto por Carlos Silva, Virgínia Freitas e Pedro Afonso, colegas numa repartição das Finanças de Lisboa. Angariaram ‘clientes’, entre os quais advogados e contabilistas. Os 11 arguidos começaram esta quarta-feira a ser julgados neste esquema de corrupção.



Os funcionários tributários lucraram 1,4 milhões, montante recebido ao longo do tempo por fornecerem informações confidenciais e resolverem dívidas. Paulo Pereira Cristóvão, ex- ‘vice’ do Sporting, chegou a ser arguido, mas acabou julgado e condenado por crimes semelhantes no caso Cardinal.