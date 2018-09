Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fundação de Águeda foi alvo de desfalque milionário

Desvio de verbas ascende a mais de cem mil euros.

17:57

A Fundação Nossa Senhora da Conceição, de Valongo do Vouga, em Águeda, foi alvo de um desfalque financeiro alegadamente cometido por uma funcionária que já terá sido afastada, informou esta quarta-feira a instituição.



Em comunicado, o conselho de administração da Fundação Nossa Senhora da Conceição confirma a existência de irregularidades, mas não refere qual o montante do dinheiro que terá sido desviado, adiantando apenas que a instituição foi lesada "numa determinada quantia".



Segundo a mesma fonte, o caso foi detetado aquando da preparação dos documentos de prestação de contas referentes ao ano 2017.



A Instituição Particular de Solidariedade Social, que este ano completa 16 anos de existência, adianta que os factos já foram comunicados às entidades competentes.



"Face ao exposto e tratando-se de um processo interno o conselho de administração reserva-se ao silêncio, na defesa dos superiores interesses da instituição", conclui a mesma nota.



O jornal Região de Águeda publicou esta quarta-feira que o desvio de verbas ascende a mais de cem mil euros e que as suspeitas recaem numa funcionária administrativa, que trabalhava na Fundação há vários anos.



Segundo o jornal, a funcionária terá confessado o crime, no decorrer de uma reunião recente, e já terá sido afastada da instituição.



A Lusa contactou o presidente do concelho de administração da Fundação Carlos Alberto Pereira que se escusou a prestar declarações.