Fundação José Berardo falha prazo legal para publicitar contas de 2018

A Fundação José Berardo, Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) que contraiu créditos à Caixa Geral de Depósitos (CGD) e a outros bancos, não cumpriu o prazo legal para publicitação das contas de 2018 no seu 'site'.

Na página institucional da Fundação José Berardo (fundada pelo empresário conhecido como Joe Berardo) na internet, consultada pela agência Lusa, não estão ainda publicitadas as contas relativas a 2018, o que contraria o previsto no Estatuto das IPSS.

De acordo com esse Estatuto, revisto pela última vez em 2014, "as contas do exercício são publicitadas obrigatoriamente no sítio institucional eletrónico da instituição até 31 de maio do ano seguinte a que dizem respeito", o que não aconteceu no caso das contas de 2018.