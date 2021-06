O coletivo de juízes do Tribunal de Leiria ilibou esta terça-feira Luís Pinto, fundador do Académico de Leiria e membro da comissão política concelhia de Leiria do PS, de 50 crimes de recurso à prostituição de menores e dois de pornografia de menores de que estava acusado.









Em causa está uma relação que Luís Pinto iniciou, em 2019, com um jovem que tinha na altura 16 anos, através da aplicação de encontros ‘Grindr’. Durante o julgamento, o tribunal salientou que não foi provado que o arguido tinha conhecimento da idade real do ofendido, que reclamava uma indemnização de seis mil euros.

Em tribunal, o jovem negou as declarações prestadas em sede de inquérito e afirmou ter sofrido de “más influências” que o convenceram de que poderia receber dinheiro, caso se queixasse. O arguido, que sempre garantiu que nunca soube da idade real do jovem, manteve-se em silêncio durante o julgamento e à saída do tribunal. “Tenha cuidado no futuro, para que isto não volte a acontecer”, aconselhou o juiz.