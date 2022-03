Funerais de emigrantes portugueses que morreram em Espanha realizam-se este sábado

Realizam-se este sábado as cerimónias fúnebres dos três emigrantes portugueses que morreram na sequência de um acidente de viação, na terça-feira, na região de Navarra, em Espanha. As vítimas viajavam de Portugal para Andorra, onde residiam.O último adeus a Maria Albertina Matos, de 58 anos, e José Carlos Matos, de 54, terá lugar na Igreja de Alquerubim, Albergaria-a-Velha, pelas 15h00. Seguem depois para cremação, no Complexo Funerário de Coimbra. Já Santiago Iglesias Cardoso, de 16 anos, vai também hoje a sepultar, em Andorra. A mãe do menor foi a única sobrevivente do despiste.