Susana Gonçalves e Fábio Veloso, as vítimas mortais da derrocada de quarta-feira, em Esposende, vão ser sepultados no próximo sábado, em Vila Frescaínha, em Barcelos, às 15h00.



O velório está marcado para as 10h30 de sábado, na igreja Nova de Vila Frescaínha, onde será realizada, à tarde, a missa de corpo presente. Após as cerimónias, os dois corpos vão ser cremados no Crematório Central do Vale do Ave, em Famalicão.

