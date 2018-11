Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Funeral da primeira vítima retirada da pedreira realizado hoje

Acidente, de acordo com a Proteção Civil, provocou, pelo menos, dois mortos, além de haver três pessoas desaparecidas.

O funeral da primeira vítima retirada da pedreira, em Borba, após o acidente de segunda-feira, decorreu esta quarta-feira à tarde para o cemitério de Santiago Maior, no concelho de Alandroal, distrito de Évora.



O corpo do homem, de 49 anos, que foi autopsiado nos serviços de Medicina Legal do hospital de Évora, foi entregue à família, cerca das 16h00 desta quarta-feira, tendo o funeral decorrido de seguida, indicou à agência Lusa fonte da Junta de Freguesia de Santiago Maior.



Natural de Casas Novas de Mares, freguesia de Santiago Maior, Alandroal, o homem, operário da empresa que explora a pedreira, residia em Bencatel, no concelho de Vila Viçosa, também no distrito de Évora.



Trata-se da primeira vítima retirada da pedreira, após o deslizamento de terras e do colapso de um troço da estrada entre Borba e Vila Viçosa, na segunda-feira.



O corpo foi retirado da pedreira na terça-feira à tarde, quase 24 horas depois do acidente.



O deslizamento de um grande volume de terra da estrada, que provocou "a deslocação de uma quantidade muito significativa de rochas, de blocos de mármore e de terra" para o interior de pedreiras contíguas, ocorreu às 15h45 de segunda-feira.



