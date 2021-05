Funeral de autarca de Torres Vedras é amanhã

As cerimónias fúnebres do presidente da câmara de Torres Vedras, Carlos Bernardes, decorrem entre esta quarta e quinta-feira. O autarca, de 53 anos, foi encontrado morto em casa, no Turcifal, com um golpe no pescoço.



O corpo chega esta quarta-feira à igreja de Nossa Senhora da Graça, em Torres Vedras, onde o velório decorre das 18h00 às 22h00 e prossegue amanhã, entre as 9h00 e as 10h30.





A missa de corpo presente, presidida pelo cardeal patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente, tem lugar amanhã pelas 10h30. É seguida de cortejo até ao edifício da câmara municipal, onde será prestada homenagem.O corpo de Carlos Bernardes segue depois para a igreja de Santa Maria Madalena, no Turcifal, onde terá início o cortejo para o cemitério, espaço reservado à família. O autarca sofria de uma depressão.O resultado da autópsia vai apurar as circunstâncias em que ocorreu a morte.