O funeral de Lucas Leote, o jovem de 19 anos que foi baleado à porta da discoteca Lick, em Boliqueime, realiza-se esta quinta-feira, às 10h00, em Albufeira. O corpo será depois, por vontade da família, cremado.



As cerimónias fúnebres começaram esta quarta-feira, ao final da tarde, em Albufeira. Como forma de homenagear o jovem, que fazia parte da Banda Filarmónica de Paderne, a família pede a todas as pessoas que queiram comparecer no funeral para que levem uma rosa branca.

