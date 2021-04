Funeral de rapper assassinado em Salvaterra de Magos é este sábado

O rapper Silvano Francisco, assassinado à facada na madrugada de terça-feira, em Salvaterra de Magos, é este sábado sepultado, com cerimónia às 14h30 na igreja da Glória do Ribatejo.O homem, de 29 anos, foi morto à facada por Carlos, de 22, a cuja casa se deslocou para exigir o pagamento de uma dívida relacionada com o tráfico de droga.Silvano foi recebido à navalhada e, golpeado, foi levado para a sua casa, onde morreu no chão da casa de banho, frente à mulher e à filha de 2 anos.O homicida já está em prisão preventiva. Três homens que acompanhavam Silvano ficaram em liberdade.