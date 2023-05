Funeral de homem desmembrado no Cadaval realiza-se amanhã

O funeral de Valdene Mendes, o homem que foi assassinado e desmembrado no Cadaval, vai realizar-se este sábado.Os amigos e alguns familiares de Valdene conseguiram reunir mais de três mil euros em donativos. O dinheiro vai ser usado para o pagar as cerimónias fúnebres.Valdene Mendes tinha dois filhos menores e passava por dificuldades económicas.O homem foi assassinado por um amigo. O homicida não aceitou o facto de Valdene não querer manter uma relação amorosa. O corpo foi separado em várias partes e colocado em sacos do lixo que posteriormente foram abandonados numa mata.