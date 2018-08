Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Funeral do triatleta desaparecido em Avis realiza-se esta quinta-feira

Luís Grilo desapareceu a 16 de julho sem deixar rasto depois de sair para um treino de bicicleta.

15:49

O funeral do triatleta Luís Grilo realizou-se esta quinta-feira à tarde, às 15h30, na Capela das Cachoeiras, em Vila Franca de Xira, onde vivia com a família.



O triatleta de Vila Franca de Xira, que estava desaparecido há mais de um mês, foi encontrado morto no concelho de Avis, distrito de Portalegre, com sinais de violência, a cerca de 130 quilómetros de casa.



Luís Grilo desapareceu a 16 de julho sem deixar rasto depois de sair para um treino de bicicleta.