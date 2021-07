Funeral dos bombeiros que morreram em despiste em Bragança realiza-se este sábado

O funeral de Neuza Guedes e Carlos Morais, os dois bombeiros que morreram num despiste a caminho de um fogo em Vinhais, Bragança, realiza-se este sábado, pelas 15h00, junto ao quartel dos Bombeiros Voluntários de Vinhais.



A Liga dos Bombeiros Portugueses solicitou às Associações e Corporações que homenageassem os operacionais, colocando a bandeira a meia haste até ao final do funeral e fazendo soar as sirenes no início das exéquias.





Viatura dos Voluntários despistou-se esta quinta-feira em Vilar de Ossos, tendo caído depois de uma ravina. Neuza Guedes, bombeira de 2ª com 36 anos, e Carlos Morais, bombeiro de 3ª e com 22 anos, não resistiram ao violento acidente.