Uma ‘guerra’ entre duas funerárias devidamente licenciadas e instaladas no concelho da Batalha, que se arrasta desde 2016 - quando uma queixa deu origem a uma investigação e buscas pela Polícia Judiciária -, terminou com a entrega de mil euros aos Bombeiros Voluntários da Batalha, no âmbito de um acordo assinado entre os responsáveis das duas empresas.









O caso foi despoletado em dezembro de 2016, na sequência de uma queixa junto dos bombeiros, por alegados crimes de favorecimento. A funerária Espírito Santo foi acusada de estar a ser beneficiada em serviços fúnebres, por a mãe do gerente, Emília Salgueiro, ser bombeira naquela corporação.

A investigação foi entregue à Polícia Judiciária de Leiria, que fez buscas no quartel e na funerária, tendo apreendido documentação diversa. O objetivo era reunir provas da “angariação ilegal de clientes a troco de vantagens, com recurso a bombeiros e a elementos da GNR”. O inquérito acabou por ser arquivado pelo Ministério Público, por “nenhum dos elementos de prova reunidos no inquérito corroborarem a denúncia”. As testemunhas inquiridas “não confirmaram minimamente o que é dito na denúncia” e “da prova documental e digital nada resulta que corrobore” qualquer crime, refere o despacho de arquivamento. Sentindo-se caluniada, Emília Salgueiro avançou com uma queixa contra Rita Matias, da funerária Santos e Matias, que terminou em novembro, com um acordo entre as partes: para a queixa ser retirada, Rita Matias passou um cheque de mil euros a Emília Salgueiro, que o entregou aos Bombeiros.





A denúncia efetuada às autoridades policiais dizia que a funerária visada tinha acesso a “informação privilegiada”, dos bombeiros dos bombeiros e da GNR que era usada para aumentarem ilegitimamente a clientela da funerária”.



Pormenores



Bombeiros testemunham



Os bombeiros da corporação da Batalha ouvidos como testemunhas pela investigação da Polícia Judiciária de Leiria garantiram e afiançaram “nunca terem recebido, nem saberem de quem o tenha feito, dinheiro ou qualquer vantagem a troco de informações” relacionadas com as ocorrências.





Corrupção



Neste processo poderiam eventualmente estar em causa os crimes de corrupção ativa e passiva, mas não foram encontradas quaisquer provas pelos investigadores judiciais que tiveram o caso em mãos, pelo que o inquérito foi arquivado pelo Ministério Público, no mês de abril de 2019.