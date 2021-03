Furar limite concelhio imposto pela Covid-19 dá multa a 124 pessoas em Leiria

As operações do Comando de Leiria da GNR, de controlo do dever geral de recolhimento domiciliário e de proibição de circulação além dos limites do concelho de residência, resultaram na identificação de 124 pessoas, a quem foram levantados autos de contraordenação, no sábado e domingo.Uma das ações decorreu na praia de S. Pedro de Moel, Marinha Grande. É o terceiro fim de semana consecutivo com uma diminuição de incumprimento das medidas da Covid-19: nos dois fins de semana anteriores foram levantados 160 e 243 autos de contraordenação, também na área do Comando Territorial de Leiria da GNR.