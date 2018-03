Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Furo por petróleo até ao final do ano

Procedimento de avaliação ambiental em consulta pública.

Por José Carlos Eusébio | 08:34

O consórcio ENI/Galp pretende efetuar, até ao final deste ano, um furo de pesquisa de petróleo em mar alto, a cerca de 46,5 quilómetros de Aljezur. A apreciação prévia de sujeição a procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental do projeto está em fase de consulta pública até ao próximo dia 16 de abril.



Segundo é referido na documentação apresentada pelo consórcio, "a data de início da perfuração está estimada entre o fim do terceiro trimestre e o início do quarto trimestre de 2018", sendo que "a duração das atividades de perfuração está estimada em 46 dias".



Este furo será realizado a partir de uma profundidade de 1070 metros e poderá atingir os 3000 metros. Será usado um navio de perfuração em águas ultraprofundas de sexta geração, o Saipem 12000.



O consórcio petrolífero garante que, desde 2014, já realizou "avultados investimentos, que, neste momento, ascendem a aproximadamente 60 milhões", na exploração das três concessões que lhe foram atribuídas.



Os valores já investidos constam da documentação enviada pela ENI à Entidade Nacional para o Mercado de Combustíveis, no âmbito do pedido feito no ano passado para a prorrogação do prazo para a realização do furo.



O Governo, em janeiro deste ano, aceitou prolongar o prazo por mais um ano, mas obrigou à realização de procedimentos de avaliação ambiental. A apreciação prévia está em consulta pública desde o dia 5 deste mês e até ao dia 16 de abril.