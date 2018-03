Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Furta arma ao pai GNR e faz vídeos

Rapaz confessou desvio de pistola, que escondeu na escola, em Mafra.

Por Miguel Curado

Um rapaz de 14 anos furtou a pistola pessoal do pai, militar da GNR, e escondeu-a no cacifo da escola que frequenta, em Mafra. O jovem esteve na posse da arma mais de meio ano, e chegou a fazer vídeos com a mesma para colocar nas redes sociais.



Só na quinta-feira à tarde, depois de um aluno da Escola Básica 2+3 de Mafra (onde o jovem estuda) ter contado à direção do estabelecimento de ensino que viu o jovem na posse de uma arma, é que o caso foi desvendado. Uma patrulha do programa Escola Segura da GNR de Mafra foi chamada à escola e, após confissão do menor, encontrou a pistola escondida no cacifo.



Ao que o CM apurou, o rapaz, de 14 anos, disse ter furtado a arma (uma pistola calibre 7,65 mm, devidamente legalizada) do interior de um cofre do pai, no verão do ano passado. Quando se apercebeu do desaparecimento da arma, o militar da GNR de Mafra apresentou queixa, formalizada a 7 de agosto do ano passado.



Desde essa data que o jovem se esforçou por manter escondida a arma, sem no entanto saber que a mesma estava desativada pelo proprietário, que lhe tinha retirado algumas peças.



O jovem mostrou a pistola a alguns amigos, que o chegaram a filmar com a pistola. Na passada quinta-feira, quando apreenderam a arma e depois de registada a confissão do rapaz de 14 anos, os militares da Escola Segura da GNR de Mafra participaram o caso ao Ministério Público do Tribunal de Família e Menores de Mafra.