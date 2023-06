Furtados dois computadores na Câmara da Praia da Vitória, um da presidente

O município da Praia da Vitória, na ilha Terceira, Açores, apresentou esta quinta-feira queixa às autoridades policiais pelo furto de um telemóvel e dois computadores, um da presidente da Câmara, disse à agência Lusa a autarca.

Segundo Vânia Ferreira, o furto terá ocorrido entre as 21h00 de quarta-feira e as 08h30 desta quinta-feira, nas instalações do município.

A autarca adiantou que, para além do seu computador, foi também furtado um outro, utilizado pela sua chefe de gabinete, e o telemóvel pessoal da sua secretária.

Vânia Ferreira disse ainda à Lusa que já foi apresentada queixa à PSP, que esteve no local.