Furtam 120 frascos de protetor solar no Algarve

Quando foram apanhados pelos militares da GNR de Armação de Pera, em conjunto com o Núcleo de Investigação Criminal de Silves da GNR, os dois assaltantes tinham na sua posse, entre outro material, um total de 120 frascos de protetor solar.Segundo oapurou, esta quarta-feira, junto de fonte do Comando de Faro da GNR, os dois homens, de 31 e de 33 anos, são suspeitos da prática de um furto em interior de estabelecimento, em Armação de Pera, perpetrado na passada segunda-feira.De acordo com a mesma fonte do Comando, os dois estavam dentro de um hipermercado a furtar bens, quando foram interpelados pelo respetivo segurança.Alertada a GNR, os militares deslocaram-se de imediato ao local e, pouco tempo depois, "conseguiram deter os suspeitos nas imediações do hipermercado", adiantou a fonte.No âmbito da operação os militares da GNR conseguiram apreender os referidos 120 frascos de protetor solar, bem como 32 caixas de cápsulas de café, diversas peças de vestuário, três telemóveis e ainda o veículo ligeiro de passageiros em que se faziam transportar e onde tinham o material furtado.Ainda segundo o Comando de Faro da GNR, os dois detidos - um deles já com antecedentes criminais por furto - , foram constituídos arguidos e sujeitos à medida de coação de Termo de Identidade e Residência (TIR).Os factos foram entretanto remetidos ao Tribunal Judicial de Silves.