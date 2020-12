A Garrafeira do Carmo, no centro da cidade do Porto, foi alvo de um assalto na madrugada de quarta-feira. Foram furtados da loja - situada em frente ao Comando da GNR do Porto - 100 quilos de bacalhau. O valor do prejuízo está estimado entre os 1000 e os 1500 euros.



"Com paralelos [pedras] fizeram um buraco na montra e foi por lá que conseguiram levar o bacalhau", disse ao CM um funcionário, António Rocha.

Foram os militares que deram conta do assalto, isto depois de ouvirem um estrondo.

