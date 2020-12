A GNR de Amares anunciou este domingo ter recuperado cerca de 50 mil euros em material furtado de um estaleiro de construção civil, em Carrazedo.Os militares detetaram uma carrinha suspeita nas imediações do estaleiro e, durante uma ação de patrulhamento no sábado, encontraram dois homens no interior da estrutura, que de imediato se colocaram em fuga.